Боец Харитонов раскритиковал Петра Яна: он выглядит смешно, люди над ним смеются

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Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)-аккаунт Сергея Харитонова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов выразил недовольство поведением Петра Яна после его проигрыша на турнире UFC-280 в Абу-Даби.

«Ян сильнее Стерлинга и О`Мэлли. Но ему пора опуститься на землю, начать тренироваться и не общаться с определенным кругом. Тогда все будет хорошо. А как себя Ян ведет? Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится. Это влияет на всех, в том числе и на судей. Эти шуточки... Он думает, что выглядит круто, но он выглядит смешно. Над ним смеются люди вокруг», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 22 октября американец Шон О'Мэлли одержал победу над россиянином Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC-280 в Абу-Даби.

Американец за свою карьеру одержал 16 побед в 18 поединках.

Для Петра Яна это поражение стало уже вторым подряд. В апреле этого года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273.

Ранее Вячеслав Василевский заявил, что UFC выгоднее было сделать чемпионом О.

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