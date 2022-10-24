Вайцеховская о судействе на Гран-при: сильно напоминает банальный распил призовых денег

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале оценила уровень судейства на Гран-при России в Москве. По словам журналистки, перед началом сезона она задала вопрос Александру Когану (прим. — генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России) о том, что судейство на внутренних соревнованиях всегда гораздо лояльнее, чем на зарубежных турнирах, и не стоит ли его ужесточить.

»Коган от ответа, в общем-то, ушел. А по факту мы имеем аттракцион немыслимой судейской щедрости по отношению к записным лидерам, который очень сильно напоминает банальный распил призовых денег. В точности как во времена юности нынешних патриархов пела Майя Кристалинская», — написала Вайцеховская.

Вчера в Москве завершился этап Гран-при России. В женском одиночном катании победу одержала Камила Валиева, в мужском — Дмитрий Алиев, в соревнованиях танцевальных пар — Аннабель Морозова/ Дэвид Нарижный, в парном катании — Наталья Хабибуллина/ Илья Княжук.

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