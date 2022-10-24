Ягудин раскритиковал программу Коляды: ее не было

close
100%
Пресс-служба Первого канала

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин признался, что его не удивила программа Михаила Коляды на Гран-при России в Москве.

«Что в короткой, что в произвольной программах были срывы. К сожалению, сложно что-то комментировать, так как по сути нечего комментировать, самой программы не было.

Если говорить о том, что случилось, надо спрашивать у самого Михаила и его тренерского штаба. Но вряд ли, как и всегда, мы что-то получим в ответ.
Мы всегда надеемся, что будет хорошо. То, что я увидел, меня не удивило, не первый раз», — передает слова Ягудина РИА Новости.

После короткой программы Коляда шел на 1-м месте, но в итоге завершил выступление на 4-й позиции.

Победа досталась Дмитрию Алиеву (273,63 балла). На втором месте после произвольной программы оказался Глеб Лутфуллин (258,2), тройку призеров замкнул Александр Самарин (257,43).

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее Камила Валиева высказалась о хейте своей новой произвольной программы.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть