Рудковская рассказала, за кого из фигуристок будет переживать в этом сезоне

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rudkovskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, за кого из фигуристок будет переживать и болеть в этом сезоне, передает Metaratings.ru.

«У меня особая любовь к Саше Трусовой, я буду болеть за нее и за нашу Софью Муравьеву, за Веронику Жилину и Софью Титову. За Лизу Туктамышеву, за долгожительство в спорте, за это ей особый респект. Девочек столько крутых и у каждой есть шанс», — заявила Рудовская.

В эти дни проходит первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Золотой конек Москвы». После короткой программы у женщин лидерство захватила Камила Валиева, набрав 83,82 балла. Примечательно, что в коротком прокате фигуристка, которая тренируется в группе у Этери Тутберидзе, не стала исполнять тройной аксель, а сделала только двойной.

На втором месте расположилась еще одна ученица Тутберидзе — Софья Акатьева. Замкнула тройку лидеров Анастасия Зинина, которая раньше тренировалась у Плющенко. Произвольные программы женщины покажут 23 октября, старт соревнований — в 14.45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выразила уверенность в победе Камилы Валиевой на первом этапе Гран-при России «Золотой конек Москвы».

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