Вяльбе рассказала, когда потеряла надежду на возвращение лыжников на международную арену

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не все представители стран были против участия отечественных спортсменов в новом сезоне.

«Месяц назад я была на заседании технических комитетов FIS, разговаривала с представителями других стран – не все были за то, чтобы продлить наше отстранение. Но после пламенной речи Томаса Баха в Сеуле стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет. Ничего больше говорить на эту тему не хочу», — передает слова Вяльбе «Чемпионат».

Напомним, что весной Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона. Вчера это решение было продлено на сезон 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим из россиян стал Александр Большунов, он второй.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что высокая конкурентоспособность российских лыжников могла стать причиной продления отстранения от международных турниров в новом сезоне.

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