Мостовой об Абаскале: для меня он – никто и останется никем

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о разгромной победе красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ожидаемый результат. Только счет удивил. После поражения «Спартака» в Суперкубке России от «Зенита» я сказал, что с таким составом команда должна быть в тройке.

Способен ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»? По итогам двух туров, я не вижу кого-то сильнее «Спартака». В команде должно быть все нормально сейчас. Я не беру главного тренера Абаскаля. Потому что для меня он – никто и останется никем», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

РПЛ. Второй тур.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4.

Голы: 0:1 — Зобнин (35), 0:2 — Промес (46), 0:3 — Бородин (52, А), 1:3 — Сперцян (60), 1:4 — Мозес (83).

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на домашнем стадионе с новичком РПЛ — «Оренбургом». Встреча состоится 31 июля.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал судейство в матче с «Краснодаром».