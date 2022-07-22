Олимпийская чемпионка Степанова ответила тем, кто «болел за нее, но теперь разочарован»

Российская лыжница Вероника Степанова ответила тем, кто перестал поддерживать ее из-за несогласия с политической позицией 21-летней спортсменки.

«Мне сказали, что нашлись такие, кто «болел за меня, но теперь разочарован»? Извините, не смогу вернуть вам ваши эмоции.

В следующий раз выбирайте, за кого переживать на Олимпиаде не по спортивным показателям, а в соответствии с вашими политическими идеалами.

Только не забудьте проверить как cледует заранее — еcть выcокий шанc, что еcли это будет роccийcкий атлет, то вам опять придетcя раccтроитьcя» — написала спортсменка в Telegram-канале.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На ОИ-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Ранее Степанова рассказала о проявлениях сексизма со стороны старшего поколения.