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Тренер Карлсена объяснил отказ норвежца от матча за шахматную корону с Непомнящим

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Reuters

Питер Хайне Нильсен, тренер действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, высказался об отказе своего подопечного от матча на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим Турнир претендентов.

Вместо норвежца с Непомнящим сыграет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший на турнире второе место.

«Печально для шахматного сообщества, что у нас есть чемпион мира, считающий игру на таком турнире невеселым событием. Матч чемпионата мира скучен во многих отношениях. На подготовку уходит минимум полгода, и на протяжении многих игр вы играете только против одного соперника.

Это не самый увлекательный способ игры. Чемпионат мира превратился в гонку вооружений, в которой креативность выходит из-под контроля. Магнус не считает, что это смешно», — цитирует специалиста NRK.

В 2021 году Непомнящий уже боролся с норвежцем за корону и потерпел поражение.

Ранее Лижэнь заявил, что отказ Карлсена от матча с Непомнящим не связан с шахматами.

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