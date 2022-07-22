Лайшев назвал отменивших мастер-класс фигуристки Трусовой «шайкой тупоголовых руководителей»

Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал шведских организаторов мастер-класса призера Олимпийских игр по фигурному катанию Александры Трусовой за отмену мероприятия.

«Ситуация с отменой мастер-класса Саши Трусовой в Стокгольме в очередной раз подчеркивает, что есть разумные и понимающие люди, которые за сохранение жизни российского спорта, культуры и т.д., а есть беззаконие, бескультурье, трусость, проявляющиеся сейчас повсеместно. Вот эта шайка тупоголовых руководителей, которая сейчас пришла на Западе, она портит жизнь людям. Наши девушки доказали, что их мастерство и красота – это вещи на века», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Напомним, что россиянка должна была выступить с мастер-классами по прыжкам в Стокгольме 27 и 28 августа. Позже стало известно, что клуб-организатор мастер-класса отменил мероприятие под давлением Федерации фигурного катания Швеции.

Россиянка стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой.

Ранее Татьяна Тарасова, говоря об отмене мастер-классов Трусовой, заявила, что дискриминация только началась.