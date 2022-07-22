Шведские организаторы отменили мастер-класс Трусовой под давлением Федерации фигурного катания страны

Клуб-организатор мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой отменил мероприятие под давлением Федерации фигурного катания Швеции. Выступление россиянки было запланировано в Стокгольме на 27 и 28 августа.

«В связи с тем, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься организацией этого проекта в данный момент, клуб-организатор вынужден его отменить, несмотря на то, что госпожа Трусова собиралась приехать в Швецию в качестве частного лица. За две недели было реализовано 80% билетов», — скриншот с соответствующим заявлением был опубликован на форуме Golden Skate.

В федерации считают, что выступление россиянки может нанести репутационный вред шведскому фигурному катанию.

Россиянка стала первой фигуристкой в женском одиночном катании, кто заявил в свою программу пять четверных прыжков. Исполнить все элементы Трусовой удалось на Олимпийских играх в Пекине, где она стала второй, уступив лидерство своей соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала представительница Японии Каори Сакамото.

Выступление на Трусовой на Олимпиаде собрало на YouTube более 3 млн просмотров.