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Валиева выступила в Москве с упрощенной прошлогодней программой

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Олимпийская чемпионка Пекина-2022 в командном турнире Камила Валиева выступила на ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание» с прошлогодней короткой программой под композицию «Storm» Эрика Редфорда.

В соревновательной версии фигуристка исполняла тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.

На шоу Валиева упростила контент и прыгнула тройной сальхов и два тройных флипа.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место соответственно. Тройку замкнула японка Каори Сакамото.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о сотрудничестве с Тутберидзе, Плющенко и Авербухом.

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