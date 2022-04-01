Синицина и Кацалапов заявили, что могут уйти из спорта, если ISU не допустит россиян до турниров

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос о продолжении своей карьеры. Слова спортсменов приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы готовы ответить на все вопросы о будущем, просто от нас ничего не зависит.

Этой весной мы заявлены в тур Этери Тутберидзе, выступим на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 15 и 16 апреля, а также нас можно будет увидеть в нескольких городах в туре Ильи Авербуха. Надеемся, что все это состоится и переносов не будет.

Что касается следующего сезона, то пока мы хотим отдохнуть, но, конечно, планируем кататься дальше. У нас сейчас большая окрыленность на льду, мы получаем огромное удовольствие от того, что делаем.

«Хотим отдохнуть» — это не означает, что мы берем перерыв в следующем сезоне. Просто сейчас апрель, и мы в это время обычно отдыхаем после чемпионата мира. Я это имел в виду.

Повлияет ли на наше решение о будущем непонятная ситуация с тем, пустят ли российских фигуристов на международные соревнования в следующем сезоне? Вполне возможно. Это очень серьезная тема. Может показаться со стороны, что большинство титулов у нас уже есть, но у нас есть желание попробовать дальше свои силы. Но повлиять может сейчас очень многое, в том числе и это решение», — сказал Кацалапов.

Ранее Синицина и Кацалапов заявили, что опасаются санкций от Международного союза конькобежцев (ISU) за посещение митинг-концерта в «Лужниках».