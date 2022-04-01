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Леписто о российских фигуристках: никто не счастлив, все сломлены

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РИА Новости

Чемпионка Европы Лаура Леписто высказалась о российских фигуристках, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине.

«Когда я смотрела последнюю разминку, больше всего меня шокировало, что радость от спорта полностью отсутствовала. Неудивительно, что Валиева сломалась под этим давлением. Эти девушки потеряли детство, пожертвовали всем, чтобы попасть на Олимпийские игры. А конечный результат таков: не счастлив никто, все плачут, все сломлены», — приводит слова Леписто IS.

На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристки завоевали сразу три медали: Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании, Александра Трусова — второй. Камила Валиева, лидирующая после короткой программы, в итоге стала четвертой.

После оглашения результатов Александра Трусова, впервые в мире исполнившая пять четверных прыжков, расплакалась и заявила, что ненавидит фигурное катание. После этого она взяла паузу и не стала принимать участие в Кубке Первого канала.

Участие российских спортсменов в международных соревнованиях приостановлено.

Ранее Алексей Ягудин высказался о гениальности российского тренера Этери Тутберидзе.

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