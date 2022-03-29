Навка раскритиковала Пападакис за слова о россиянах на ЧМ по фигурному катанию

Российская чемпионка Олимпийских игр Татьяна Навка отреагировала на слова действующей олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

«Олимпийская чемпионка и чемпионка мира могла, на мой взгляд, быть выше всего этого. Если ты сильный, то ты должен подходить с позиции уверенного в себе и благородного человека», — приводит слова Навки Metaratings.

Напомним, что Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье в отсутствии россиян и заявила, что это нечто особенное, что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

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