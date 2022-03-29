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В Госдуме дали комментарий о решении IBU приостановить деятельность СБР

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Об этом стало известно сегодня, 29 марта.

«IBU совершил глупый поступок. Это бестолковое решение негативно повлияет на развитие всего мирового биатлона — российские и белорусские биатлонисты создавали конкуренцию топовым спортсменам. Без сборной России мировой биатлон будет неполноценен. Уверен, в IBU очень быстро пожалеют о принятом решении», — приводит слова Свищева Sport24.

Напомним, что 17 марта IBU запустил процедуру отстранения СБР и БФБ. Обе национальные федерации были проинформированы о решении и имели семь дней, чтобы его обжаловать.

26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

А позже IBU приняла решение об отстранении от соревнований российских и белорусских спортсменов до дальнейшего уведомления.

Из-за отстранения российские и белорусские биатлонисты приняли участие в Кубке СБР, прошедшем в Уфе.

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