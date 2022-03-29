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Лайшев объяснил слова Пападакис о российских фигуристах

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова действующей олимпийской чемпионки в танцах на льду Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

«Что касается слов Пападакис, то они себя так ощущают. Они понимают, что чемпионат мира без русских – профанация. Думаю, Пападакис осознает, что без соперничества с нашими фигуристами все медали этого турнира – туфта. Именно этим я объясняю такие слова», — передает слова Лайшева «Чемпионат».

Пападакис, выступающая в паре с Гийомом Сизероном, рассказала об атмосфере на чемпионате мира в Монпелье в отсутствии россиян и заявила, что это нечто особенное, что без них меньше напряжения. Французская пара на этом турнире завоевала золотую медаль.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

Ранее Валентин Писеев назвал недостойными слова фигуристки Габриэлы Пападакис.

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