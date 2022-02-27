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Организаторы КМ в Драммене заявили о нежелательности участия российских лыжников

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Lindsey Wasson/Reuters

Представитель организационного комитета этапа Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене Гейрр Киле заявил о нежелательности участия российских спортсменов.

«Организаторы спринта в Драммене заявляют Федерации лыжных видов спорта Норвегии и Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) о нежелательности участия российских спортсменов в лыжном спринте в Драммене в следующий четверг. Мы убедительно просим обе федерации предпринять необходимые шаги для того, чтобы россияне были отстранены», — сказал Киле информационному порталу округа Драммен.

Этап в Драммене пройдет 3 марта и насчитывает всего две гонки: спринт классическим стилем у мужчин и женщин.

Сейчас в финском Лахти проходит восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Вчера нашим спортсменам не удалось завоевать медалей в спринте. Сегодня этап завершится. В 13.20 на старт выйдут женщины, а в 15.30 мужчины.

Напомним, что глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте заявил, что в организации не хотят видеть российских лыжников на оставшихся стартах Кубка мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону не примет участия в оставшихся этапах Кубка мира.

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