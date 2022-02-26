Лыжница Степанова снялась со спринта на МЧМ в Норвегии

Российская лыжница Вероника Степанова в своем Instagram сообщила о том, что не будет выступать в спринте на молодежном чемпионате мира в норвежском Лигне.

«Сегодня не мой день. С финала спринта U23 пришлось сняться после квалификации. Видимо, акклиматизация после Пекина. Надеюсь, завтра в смешанной эстафете все-таки пробежать» — написала Степанова.

Молодежный чемпионат мира проходит в норвежском Линге с 22 по 27 февраля. На этом турнире Степановой уже удалось завоевать медаль. Она стала третьей в гонке с раздельным стартом.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Олимпиаде в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете. После третьего этапа россиянки уступали пять секунд, но на финишном этапе 21-летняя Степанова обогнала соперницу из Германии и принесла нашей стране золотую медаль. В составе сборной России также выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал запрет Международной федерации лыжного спорта (FIS) на использование российскими лыжниками национального флага и гимна на лыжных соревнованиях.