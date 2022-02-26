Кацалапов после двух выигранных медалей на Олимпиаде обратился к маме

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду вместе с Викторией Синициной, опубликовал в социальной сети пост с благодарностями после Олимпийских игр — 2022.

В Пекине Синицина и Кацлапов выиграли серебро в личном турнире, а также стали обладателями золотых медалей в командном соревновании.

«И сейчас я хотел бы выразить безграничную благодарность всем людям, которые были и есть рядом, поддерживали, помогали, переживали, болели за нас и просто верили в то, что мы сможем! Просто не хватит слов, чтобы сказать, как я благодарен самому главному человеку — моей маме!» — написал Кацалапов в своем Instagram.

Также фигурист поблагодарил Синицину, назвав ее самой лучшей партнершей.

Ранее сообщалось, что на церемонии чествования российских спортсменов – участников Олимпийских игр в Пекине фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева получили награды «Чемпионы наших сердец» за завоевание золотых медалей в командном турнире.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию вручения золотых медалей из-за ситуации с положительной допинг-пробой у Валиевой.