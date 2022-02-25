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Щербакова рассказала, как на нее повиляла ситуация с Валиевой на ОИ-2022

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигуристка Анна Щербакова рассказала, как на нее повлияла ситуация с положительным допинг-тестом Камилы Валиевой. Ее слова передает «Р-Спорт».

«На меня это вообще не влияло. Безусловно, ситуация с «командником» в определенной степени сказывалась, потому что это напрямую влияло на график подготовки: дополнительные выступления, подготовка к ним. Потом в последний момент осознание, что теперь нужно снова готовиться к личным соревнованиям, которые будут чуть позже. Получалось, как будто старт откладывается, и это влияло на график подготовки», — сказала Щербакова.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском фигурном катании. Второе место досталось еще одной россиянке – Александре Трусовой. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото.

После короткой программы Щербакова была второй и проигрывала Камиле Валиевой 1,94 балла. Но последняя не справилась с нервами в произвольной программе и пропустила вперед себя сразу трех спортсменок.

Щербакова является действующей чемпионкой мира в одиночном катании и в командном турнире.

Ранее Щербакова рассказала о своем настрое перед короткой и произвольной программами на Играх в Пекине.

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