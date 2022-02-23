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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Президент «Урала» Иванов ответил премьер-министру Великобритании Джонсону

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Tolga Akmen/Reuters

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, ранее политик выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге после обострения конфликта между Россией и Украиной.

«Причем тут футбол? Прошел чемпионат Европы по мини-футболу — наши болельщики ничего не делали и не кричали про Украину.

Проводите Лигу чемпионов без политики, пожалуйста. И Россия, и Санкт-Петербург готовились к финалу Лиги чемпионов. Не понимаю этих политиков. Разбирайтесь сами в своих проблемах» — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Решающий матч самого престижного клубного турнира Европы должен пройти на «Газпром-Арене» 28 мая.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Футбол. Лига чемпионов
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