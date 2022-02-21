Сборная Великобритании не приедет в Белоруссию из-за угрозы военных действий

Мужская сборная Великобритании по баскетболу не приедет в Белоруссию на матч отбора на ЧМ-2023 из-за угрозы военных действий. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Великобритании.

Сообщается, что такое решение было принято после экстренного заседания правления Федерации баскетбола Великобритании, на котором проводились консультации с игроками и тренерами.

Британская команда должна была встретиться со сборной Белоруссии в Минске 25 февраля.

После двух матчей сборная Белоруссии возглавляет турнирную таблицу в своей группе, имея в активе три очка. Отметим, что Греция, Турция и Великобритания также имеют по три балла, но уступают белорусам по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу может остаться без чемпионата мира из-за прививок от коронавируса.