Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Гамова: слова Трусовой наталкивают на одно, все ли в порядке в команде... 06:02
В Москве в пятницу ожидается до +5°С и небольшие осадки 05:58
Эксперт рассказал, при каких обстоятельствах доллар снова будет стоить 70 рублей 05:52
Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕС 05:46
Плющенко рассказал, какую сумму выиграл благодаря победе Щербаковой на ОИ 05:41
Блинкен согласился на предложенные Лавровым даты встречи 05:35
В Великобритании готовятся к буре, которая может стать самой сильной за 30... 05:27
В погранслужбе Украины рассказали о числе желающих оформить загранпаспорт 05:15
Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более чем на $15 05:00
Морган о прокате Валиевой: это издевательство над детьми, спонсируемое Россией 05:00
Бесплатная ставка 2000 р.

Салихова отреагировала на желание Газизова купить Кокорина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего генерального директора красно-белых, а ныне занимающего эту должность в «Уфе», Шамиля Газизова о том, что он намерен приобрести российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что именно Газизов стал инициатором перехода Кокорина в «Спартак» летом 2020 года. За красно-белых российский нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) восемь матчей, отметился двумя забитыми мячами с пенальти. В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины».

В сезоне 2021/22 российский нападающий пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось о намерении «Фиорентины» продать Александра Кокорина в один из российских клубов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть