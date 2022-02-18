Салихова отреагировала на желание Газизова купить Кокорина

Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова бывшего генерального директора красно-белых, а ныне занимающего эту должность в «Уфе», Шамиля Газизова о том, что он намерен приобрести российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что именно Газизов стал инициатором перехода Кокорина в «Спартак» летом 2020 года. За красно-белых российский нападающий провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) восемь матчей, отметился двумя забитыми мячами с пенальти. В январе 2021 года Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины».

В сезоне 2021/22 российский нападающий пять раз появился на поле в чемпионате Италии и один раз в Кубке страны, в котором впервые вышел в стартовом составе. 30-летний игрок результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось о намерении «Фиорентины» продать Александра Кокорина в один из российских клубов.