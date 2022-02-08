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Футболист Семенов: был горд, что жена заступилась за меня, когда никто в России этого не сделал

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РИА «Новости»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов признался, что был горд, когда супруга заступилась за него после матча Евро-2020 Бельгия — Россия (3:0).

«Что касается ответа моей жены хейтерам, то, во-первых, она все не так говорила. Как всегда, перефразировали, добавили чего-то своего. Но я был горд, что моя жена заступилась за меня, поддержала, когда больше никто в России этого не сделал. Утром после матча просыпаюсь — на телефоне 100 пропущенных. Она в панике: «Там все перефразировали», — сказал Семенов в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в матче Евро-2020 против Бельгии Семенов совершил грубую ошибку, которая привела к первому голу в ворота сборной России. Матч закончился поражением со счетом 0:3. Во втором матче турнира подопечные Станислава Черчесова обыграли Финляндию со счетом 1:0, а затем разгромно проиграли команде Дании о счетом 1:4 и не вышли в плей-офф турнира. В результате чего Черчесов был отправлен в отставку, а команду возглавил Валерий Карпин.

Семенов — участник чемпионатов мира 2014 года в Бразилии и 2018 года в России. Заслуженный мастер спорта. За «Ахмат» защитник выступает с 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.

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Футбол. Чемпионат Европы 2020
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