Сборная России опустилась на пятое место в медальном зачете на ОИ

Сборная России опустилась с третьего на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Золотые медали норвежского лыжника Йоханнеса Клебо и четыре медали голландских конькобежцев позволили соответствующим сборным подняться в рейтинге.

Лидирует в общем зачете Швеция. У нее четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой награде. На второй строчке расположились Нидерланды, тройку замыкают хозяева соревнований.

Сегодня российский сноубордист Виктор Уайлд стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе. А чуть позже лыжник Александр Терентьев добавил еще одну медаль в копилку сборной России.

Всего теперь у России девять наград: два золота, три серебра и четыре бронзы. Золотые медали россиянам обеспечили фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов.

На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.