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Путин выступил против политизации спорта

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин накануне старта Олимпийских игр в Пекине высказался о политике в спорте, а также об употреблении спортсменами запрещенных веществ — допинга.

«Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику «коллективного наказания» за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением», — отметил президент в интервью Медиакорпорации Китая, которое опубликовано на сайте президента.

Также российский лидер заявил, что Россия осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить поездка Владимира Путина на Олимпийские игры в Пекин. Ранее стало известно, что Путин посетит церемонию открытия Олимпиады.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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