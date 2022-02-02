Два паса и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Рейнджерс».

Одним из героев поединка стал российский нападающий победившей команды Артемий Панарин, который записал на свой счет три очка в этом поединке. Дважды он выступил в роли ассистента, помогая отличиться Крису Крайдеру, а на последней минуте третьего периода поразил пустые ворота.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 34 броска по своим воротам из 36. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский участия в матче не принял.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Вашингтон Кэпиталз». Форвард отличился на 7-й минуте поединка, его ассистентами выступили Джейк Гюнцель и Крис Летанг. Таким образом, Малкин продлил свою серию с набранными очками до 9 матчей. В этих играх он заработал 10 (3+7) баллов.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз» — 5:2

1:0 — Зибанеджад, 00:35;

1:1 — Дюклер (Юбердо, Барков). 10:44;

1:2 — Райнхарт (Барков, Экблад), 22:18;

2:2 — Лафренье (Крайдер), 23:27;

3:2 — Крайдер (Строум, Панарин), 37:25;

4:2 — Крайдер (Зибанеджад, Панарин), 54:39;

5:2 — Панарин, 59:19.