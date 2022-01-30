Салихова обвинила «Динамо» в накрутке на YouTube

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что столичное «Динамо» подозрительно работает на своем канале в YouTube.

«Динамо» — чемпион? Кстати, «Динамо» так накручивает диджитал! Они пишут: 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают», — сказала Салихова в эфире программы «Есть тема».

Бело-голубые заняли первое место в 2021 году по результатам исследования взаимодействий (лайки, дизлайки, просмотры и комментарии) пользователей на YouTube-каналах российских футбольных клубов. Общее число взаимодействий на канале «Динамо» составило 18,2 миллиона.

Далее следует петербургский «Зенит» (10,5 миллиона), замыкает тройку — московский «Спартак» (7,88).

Ранее Зарема Салихова объяснила свои претензии к бывшему гендиректору красно-белых Шамилю Газизову.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении функционер отметил, что при приеме на работу Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.