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Польская фигуристка Куракова: страшно понимать, что ты не чувствуешь конечность

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Фигуристка Екатерина Куракова, выступающая за сборную Польши, рассказала о том, какой болью ей дались прыжки ультра-си во время тренировок в прошлом году.

«Боль очень быстро вошла в обычную жизнь: я не могла просто сесть без разминки. И вот это было страшно. Мне восемнадцать, а я не могу нормально жить без боли. Один раз я упала и на несколько секунд перестала чувствовать ногу. Сижу на льду и не чувствую ее. И это было страшно понимать, что ты не чувствуешь конечность», — цитирует Куракову Sport24.

В 2017 году Куракова решила сменить спортивное гражданство и стала выступать за Польшу. Она является трехкратной чемпионкой этой страны.

На чемпионате Европы 2022 года польская спортсменка заняла пятое место. Российские фигуристки завоевали все три награды турнира. Камила Валиева стала победительницей, серебро в активе Анны Щербаковой, а Александра Трусова поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Все три россиянки вошли в состав сборной России на предстоящие Олимпийские игры. Куракова будет представлять Польшу на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Ранее Куракова высказала мнение о давлении, которое оказывается на российских спортсменок.

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