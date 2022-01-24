Сотникова ответила, готова ли она бороться с нынешними фигуристками

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова в своем Instagram ответила на вопрос подписчиков о том, могла бы она сейчас побороться с нынешним поколением фигуристок.

«Шутите? Для этого надо было бы тренироваться как в старые времена, если не больше», — ответила Сотникова.

Аделина Сотникова стала первой российской фигуристкой, которой удалось завоевать золотую олимпийскую медаль в женском одиночном

катании. В 2014 году она оставила позади себя кореянку Ким Ён А и итальянку Каролину Костнер.

Также в активе россиянки две серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014. В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении профессиональной карьеры.

Действующей чемпионкой Олимпийских игр в женском одиночном катании является Алина Загитова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В фигурном катании будет разыграно пять комплектов медалей: в мужском и женском одиночном катании, в танцах на льду, в парном катании, а также в командных соревнованиях. В женском одиночном катании Россию будут представлять Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее Наталья Бестемьянова объяснила, как Трусовой обыграть Валиеву.