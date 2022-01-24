Роднина — о Fan ID: я не разбираюсь в футболе, но мы приняли закон

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о бойкоте фанатов «Спартака» из-за закона о Fan ID.

По ее мнению, без него на активных секторах будет опасно находиться.

«Что они хотят показать? Что они сила, которая может управлять? Вместо того, чтобы идти на компромисс. Каждое государство должно обеспечивать безопасность.

Я не могу оценивать фанатов. Я не разбираюсь в футболе. Но мы приняли закон. Футбол теряет красоту из-за Fan ID? Да-да! Особенно, когда зажигают файеры, а людей уносят покалеченными», — приводит слова Родниной «СЭ».

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал бессмысленным бойкот фанатов «Спартака».