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Два очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала разгромную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 7:1.

В составе победителей забили Росс Колтон (дубль), Стивен Стэмкос, Мэтью Жозеф, Кори Перри, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственную шайбу «Сан-Хосе» забросил Джейкоб Мегна.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал две результативные передачи. Защитник Михаил Сергачев также сделал два ассиста.

Встреча прошла на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе.

После 43 сыгранных матчей «Тампа» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 61 очко. «Сан-Хосе» занимает восьмую позицию на западе, набрав за 42 игры 44 балла.

28 января «молнии» дома сыграют с «Нью-Джерси Девилз». «Сан-Хосе» 27 января в гостях встретятся с «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался после матча против «Оттавы Сенаторз».

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Хоккей. НХЛ
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