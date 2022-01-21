Вяльбе: российские лыжницы должны прыгать от счастья, что я их называю собаками

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о готовности российских лыжниц к предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Безусловно, наши девчонки понимают, что бороться можно со всеми. Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», — заявила Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио».

В этом сезоне лыжница сборной России Наталья Непряева добилась исторического результата для страны. Она стала первой российской победительницей многодневного зачета «Тур де Ски».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов медалей.

У женщин будут разыграны медали в дисциплинах 10 км классическим стилем, скиатлоне, масс-старте свободным стилем, эстафете, спринте свободным стилем и командном спринте.

Ранее Вяльбе рассказала, что лыжник Глеб Ретивых обиделся из-за непопадания в состав сборной России на Олимпиаду.