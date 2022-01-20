Жулин о Ледюке: то ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Александр Жулин снова эмоционально высказался о первом небинарном спортсмене Тимоти Ледюке.

«Он не знает, кто он — женщина или мужчина. То ли чушка, то ли мушка, то ли неведома зверушка. А он такой с бородой, достаточно пластичный…Четыре человека мне позвонили по поводу Тимоти Ледюка. Отвечаю: «Идите в жопу со своими уродами». И положил трубку. На следующий день везде было написано, что Жулин назвал небинарного спортсмена уродом. Это все разошлось, разрослось, а одна очень страшная канадская девочка потом написала, что я должен извиниться», — передает слова Жулина Sport24.

Напомним, что Американская федерация фигурного катания включила в состав сборной фигуриста Тимоти Ледюка, который первым среди мировых спортсменов объявил о своей небинарной гендерной идентичности.

Ледюк стал первым среди мировых спортсменов, кто заявил об этом. Это значит, что фигурист не относит себя ни к «мужчинам», ни к «женщинам». С 2021 года он стал использовать местоимения «они» для обозначения половой принадлежности человека.

Ранее олимпийская чемпионка Меган Дюамель, которую в своей речи Жулин назвал «страшной», призвала Международный союз конькобежцев (ISU) положить этому конец.