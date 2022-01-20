Экс-боец UFC назвал единственного спортсмена, способного победить Хабиба

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Би-Джей Пенн считает, что только Чарльз Оливейра способен одержать верх над Хабибом Нурмагомедовым.

«Если кто-то и может победить Хабиба Нурмагомедова, то я уверен, что это Чарльз. Поставлю деньги на него. Я помню, как он победил Кевина Ли, прямо тогда я подумал: «Это единственный парень, который может победить Хабиба». Затем он доминировал над Тони Фергюсоном, который сам по себе хороший боец. Это впечатляет», — написал на своем сайте Би-Джей Пенн.

Чарльз Оливейра является действующим бойцом UFC. На его счету 41 бой, 32 из которых завершились победами. Среди последних поверженных соперников значатся Дастин Порье, Тони Фергюсон и Майкл Чендлер.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее сообщалось, что промоушн, основанный Хабибом, Eagle FC пригласил экс-бойца UFC Импа Касанганая.