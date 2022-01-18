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Капризов эмоционально отреагировал на свой гол, который перевел матч с «Колорадо» в овертайм

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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов эмоционально отреагировал на одну из своих заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Колорадо Эвеланш».

Капризов в этом поединке набрал два очка, дважды поразив ворота соперника. Второй гол хоккеист оформил, когда его команда проигрывала со счетом 2:3. Ворота соперника он поразил чуть меньше, чем за три минуты до окончания третьего периода, что позволило «Миннесоте» перевести игру в овертайм.

Игрок эмоционально отпраздновал гол, видеозапись эпизода опубликована в официальном Twitter НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В овертайме шайб заброшено не было, а исход поединка решила серия буллитов. Автором победного броска стал Микко Рантанен, на счету которого также заброшенная шайба в основное время.

Примечательно, что оформивший дубль Капризов в серии послематчевых бросков не сумел реализовать свой буллит.

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Хоккей. НХЛ
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