Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своих любимых фигуристах

Действующий чемпион Европы и России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, какие фигуристы его вдохновляют, передает ТАСС.

«Думаю, таких тоже можно много назвать. Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Женя Медведева, Камила (Валиева — прим.), Аня Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Еще Натан Чен, но это про современное искусство», — поделился спортсмен.

На чемпионате Европы-2020 российские фигуристы завоевали золото во всех четырех видах программы. Помимо фигуристок-одиночниц, весь пьедестал был российским и в соревнованиях спортивных пар. А всего у отечественных спортсменов 9 медалей из 12 возможных.

Российские мужчины шли на первых трех строчках после короткой программы, но в итоге Андрей Мозалев и Евгений Семененко провалились в произвольной и остались за чертой призеров. Только Марк Кондратюк смог подтвердить уровень и стал чемпионом континента. В декабре фигурист также стал обладателем золотой медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Светлана Соколовская, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, рассказала о запретах для своего подопечного во время пандемии коронавируса.