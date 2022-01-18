Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена 00:47
Левандовски поделился эмоциями после получения награды лучшему футболисту 00:35
Инфекционист описал сценарий распространения «омикрона» в России 00:31
Экс-советник Назарбаева оценил действия ОДКБ 00:29
КНДР провела испытания тактических управляемых ракет 00:24
Британка погибла при попытке спасти собак во время цунами 00:15
Карпин не включил Месси в тройку лучших игроков 2021 года 00:05
Бинты из кожи космонавтов создадут на МКС 00:00
Ставшая четвертой на ЧЕ фигуристка собирает деньги для поездки... 17.01.2022, 23:56
В ЕС заявили о необходимости пересмотра европейской архитектуры... 17.01.2022, 23:46
Бесплатная ставка 2000 р.

Чемпион России и Европы Кондратюк рассказал о своих любимых фигуристах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Денис Гладков/«Газета.Ru»

Действующий чемпион Европы и России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, какие фигуристы его вдохновляют, передает ТАСС.

«Думаю, таких тоже можно много назвать. Это не редкость. Из тех, кто мне нравится, — Ягудин, Ханю, Женя Медведева, Камила (Валиева — прим.), Аня Щербакова. Это первое, что пришло в голову. Еще Натан Чен, но это про современное искусство», — поделился спортсмен.

На чемпионате Европы-2020 российские фигуристы завоевали золото во всех четырех видах программы. Помимо фигуристок-одиночниц, весь пьедестал был российским и в соревнованиях спортивных пар. А всего у отечественных спортсменов 9 медалей из 12 возможных.

Российские мужчины шли на первых трех строчках после короткой программы, но в итоге Андрей Мозалев и Евгений Семененко провалились в произвольной и остались за чертой призеров. Только Марк Кондратюк смог подтвердить уровень и стал чемпионом континента. В декабре фигурист также стал обладателем золотой медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что Светлана Соколовская, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка, рассказала о запретах для своего подопечного во время пандемии коронавируса.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть