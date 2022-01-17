В Словении объяснили причину отмены этапа Кубка мира по лыжным гонкам

В Ассоциации лыжного спорта Словении прокомментировали отмену этапа Кубка мира, который должен был в конце месяца пройти в Планице.

«Над организацией соревнований в Планице и созданием телевизионного сигнала работало бы более тысячи человек, а отъезд команд в Пекин должен был состояться через четыре дня после их окончания. Если бы кто-то заразился, то ему пришлось бы остаться в Словении на десять дней. В нынешней эпидемиологической ситуации стопроцентная безопасность не может быть гарантирована», — передает слова организации ТАСС.

Напомним, что 10 января Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) сообщила об отмене последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Словении. Всего было запланировано восемь соревнований по двум дисциплинам: лыжные гонки и лыжное двоеборье.

Соревнования в словенской Планице должны были пройти с 21 по 23 января.

До этого был отменен этап Кубка мира во Франции. Он должен был стартовать 14 января.

Таким образом, этап в Валь-ди-Фьемме стал последним перед Олимпиадой.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. В лыжных гонках разыграются 12 комплектов медалей.