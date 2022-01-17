Экс-тренер Джоковича о его депортации: главная цель — убрать с первого места

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович прокомментировал ситуацию с сербским теннисистом, которому запретили участвовать в Australian Open.

«Без обсуждений, просто разрушается его карьера. Возможно, их главная цель — убрать его с первого места. Представьте, что кто-то является номером один, а ему мешают участвовать в крупнейших соревнованиях по таким причинам и таким мошенническим способом. В истории спорта такое происходит не в первый раз. Вспомните, что они делали на Олимпийских играх со спортсменами из России. Соответственно они отвратительно занимаются своим делом», — цитирует Обрадовича «Спорт-Экспресс».

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

16 января суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Это означает, что Джокович должен покинуть страну и пропустить турнир.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала скандальным решение австралийских властей депортировать Джоковича.