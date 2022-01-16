Российский биатлонист объяснил, почему спутал палки перед стартом эстафеты

Биатлонист сборной России Максим Цветков рассказал об инциденте с палками перед своим стартом в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Я не упустил время, я все-таки стартовал вовремя. Просто немного не успел надеть палки. Перед стартом пошел в стартовую зону и не посмотрел, чьи это палки. Было написано, что это палки моего партнера Карима. Вернулся бегом на лыжах, взял свои палки и побежал на старт», — приводит слова Цветкова Twitter IBU.

15 января мужская сборная России стала победителем в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе национальной команды выступали Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

Последний раз россияне становились победителями в мужской эстафете три года назад в Оберофе.

16 января пройдут заключительные старты этого этапа — женская и мужская гонки преследования.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.