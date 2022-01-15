Резцова отреагировала на оскорбления российских спортсменов

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на критику в адрес российских биатлонистов. Ее слова передает «Чемпионат».

«Неправильно, что биатлонисты читают ерунду в интернете. В основном россиян оскорбляют дилетанты, которые даже не знают, что такое биатлон. Ребята, не обращайте внимания на эту грязь. Спокойно готовьтесь к Олимпиаде. У вас всё получится! Я верю в это!» — сказала Резцова.

Напомним, в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал имена биатлонистов, которые должны поехать на Олимпийские игры в составе сборной России.