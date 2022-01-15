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Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на Олимпиаду

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал имена биатлонистов, которые должны поехать на Олимпийские игры в составе сборной России. Его слова передает «Чемпионат».

«Предолимпийская готовность мужской команды очевидна. Каждому хочу сказать спасибо, перед каждым снять шляпу. Думаю, сегодняшний состав на эстафете плюс Латыпов — наш олимпийский. Жалко, что нас будет не шестеро, но что делать», — сказал Губерниев.

Напомним, в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов, комментируя победу в эстафете, похвалил своего напарника Максима Цветкова, заявив, что он умеет терпеть.

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