Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на Олимпиаду

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал имена биатлонистов, которые должны поехать на Олимпийские игры в составе сборной России. Его слова передает «Чемпионат».

«Предолимпийская готовность мужской команды очевидна. Каждому хочу сказать спасибо, перед каждым снять шляпу. Думаю, сегодняшний состав на эстафете плюс Латыпов — наш олимпийский. Жалко, что нас будет не шестеро, но что делать», — сказал Губерниев.

Напомним, в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее российский биатлонист Александр Логинов, комментируя победу в эстафете, похвалил своего напарника Максима Цветкова, заявив, что он умеет терпеть.