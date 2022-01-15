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Биатлонист Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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РИА Новости

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, комментируя победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, похвалил своего напарника Максима Цветкова, заявив, что он умеет терпеть. Слова Логинова передает «Матч ТВ».

«На правах участника эстафеты хочу сказать, что все ребята молодцы, отлично отработали. Сработали наш с Максом опыт и их молодость. С Цветковым знакомы 16 лет, до сих пор выступаем, я реально счастлив за них и за себя. Знаю Максима как человека, который умеет терпеть, он очень сдержанный, поэтому не сомневался в нем что на «стойке», что на последнем круге», — сказал Логинов.

Напомним, в эстафете со стороны российской команды приняли участие Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая на финише от россиян на 7 секунд. Тройку лучших замкнула команда Белоруссии, пришедшая на финиш на 23 секунды позже российской команды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала на победу мужской сборной России в эстафете.

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