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Чемпион Европы по фигурному катанию Кондратюк ответил на вопрос о планах на будущее

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк ответил на вопрос о своих планах на ближайшее будущее, передает «Чемпионат.com».

«Я бы хотел поблагодарить Светлану Владимировну Соколовскую и всех тренеров, которые работают и работали со мной. Что касается ближайших планов, я стараюсь жить сегодняшним днем», — отметил Кондратюк.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проводится под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), и является старейшим из четырех ежегодных соревнований.

Спортсмены соревнуются в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и спортивные танцы на льду. Как правило, соревнование проводится в январе.

Кондратюк — чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призер чемпионата России (2021).

Ранее Кондратюк поделился впечатлениями от победы на чемпионате Европы.

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