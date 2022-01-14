Самедов высказался о зарплатах футболистов в России

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» порассуждал об отношении общественности к крупным зарплатам футболистов.

«Некоторые приезжают сюда и, видя все благости Москвы и всю красоту, начинают здесь гулять, ходить по разным заведениям, но почему-то это нигде не обсуждается. Опять же, везде обсуждают только то, что портятся российские игроки. Это же несправедливо, правильно? Почему мы не можем предъявлять бразильцу, который приехал сюда? Это менталитет, – сказал Самедов.

Самедов завершил карьеру игрока в 2019 году. В составе сборной России он становился участником домашнего чемпионата мира в 2018 году. Сейчас он является селекционером в молодежном департаменте московского «Локомотива». Самедов — чемпион России (2016/2017), обладатель Суперкубка России (2017) и четырехкратный обладатель Кубка России по футболу.

Ранее Самедов рассказал, что ждал тусовки больше, чем матчи.