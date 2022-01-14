Фигурист Козловский считает, что чемпионат России сложнее Олимпиады

Фигурист Дмитрий Козловский, который выступает в паре с Александрой Бойковой сравнил чемпионат России и Олимпиаду и пришел к заключению, что на Играх будет легче.

«На Олимпиаде будет даже легче, чем на чемпионате Европы и, тем более на чемпионате России. С последним вообще мало, что может сравниться. Мне почему-то кажется, что там будет гораздо менее нервно. Ты сможешь сконцентрироваться только на самом прокате – или же просто получить удовольствие от катания», — передает слова Козловского Sports.

Напомним, на проходящем в Таллине чемпионате Европы по фигурному катанию российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзовую медаль. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями, обновив сразу два мировых рекорда. Первый — по сумме баллов за произвольную программу (157,46), второй — самое высокое в истории количество баллов по сумме обоих видов программы (239,82).

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, также побившие прежний мировой рекорд в сумме двух программ.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что российские пары способны выиграть Олимпиаду.