Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу бразильского защитника

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из команды бразильского защитника Мурило в «Палмейрас».

«Бразилец прибавил по всем показателям за тот период, что находился в «Локомотиве». Он еще довольно молод. Но отпускать его сейчас... Я этого не совсем понимаю. Мурило конкурентоспособен, один из ведущих центральных защитников клуба.

У него очень хорошие физические данные. Здорово играет головой. Превосходит по этому показателю многих футболистов в РПЛ. И потом — ему пока 24 года.

При мне Мурило начал прогрессировать в каких-то компонентах, а сейчас вышел на свой пик. Не зря же бразильцы его назад забрали. Так что это потеря для «Локомотива». Он не хуже Едвая. Перспективнее», — цитирует специалиста «СЭ».

Мурило перешел в «Локомотив» из «Крузейро» летом 2019 года за €2,5 млн. В нынешнем сезоне защитник потерял место в основном составе «железнодорожников» и провел в Российской премьер-лиге всего пять матчей.

В составе красно-зеленых Мурило стал серебряным и бронзовым призером РПЛ, а также завоевал Кубок и Суперкубок России.

Ранее Юрий Семин оптимистично оценил возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА в качестве тренера.