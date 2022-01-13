Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Андрей Ещенко завершил игровую карьеру и вошёл в тренерский штаб «Спартака»



С красно-белыми он стал чемпионом России, серебряным и бронзовым призером, а также победителем Суперкубка страны



Желаем Андрею пополнить коллекцию трофеев в новом статусе! pic.twitter.com/k6JM15Ekra — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 13, 2022

Ещенко перешел в столичный клуб в 2016 году из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. Ещенко принял участие в 109 матчах за «Спартак», в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Со «Спартаком» защитник выиграл чемпионат и Суперкубок России. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист ни разу не появился на поле, сыграв только один матч в ФНЛ за «Спартак-2»

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее комментатор Василий Уткин пошутил над фото защитника «Спартака» Ещенко в трусах.