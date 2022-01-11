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Уткин пошутил над фото защитника «Спартака» Ещенко в трусах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин пошутил про фотографию защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко в трусах.

Игрок опубликовал фото в Instagram.

«Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов», — написал блогер в Telegram-канале.

Ещенко перешел в столичный клуб в 2016 году из махачкалинского «Анжи» на правах свободного агента. В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист ни разу не появился на поле.

Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав за 18 туров 23 очка. Отрыв команды от лидера — петербургского «Зенита» — составляет 15 баллов.

Ранее сообщалось, что алжирский менеджер Антар Яхья на этой неделе подпишет соглашение со «Спартаком».

По информации источника, функционер сменит Владимира Кузьмичева на посту главы Академии московского клуба по молодежному футболу.

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Футбол. Чемпионат России
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