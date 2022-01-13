В FIS рассказали, что на Олимпиаде в Пекине не будет запрета на смазку с фтором C8

Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассказала, что на Олимпиаде в Пекине не будет запрета на смазку с фтором C8, передает Dagbladet.

«На данный момент запрета на это в Китае нет», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что в Евросоюзе запрещена смазка с фтором C8. Также ее запрещено использовать на соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что Александр Логинов гарантировал себе путевку на Олимпиаду.

«Наверное, точно только Логинов может себе гарантировать место в сборной как победитель этапа Кубка мира. На Латыпова мы рассчитываем, но будем смотреть на состояние здоровья», — сказал Каминский.